Diretta Calciomercato, le trattative dell'ultima giornata: la Juve ufficializza Kean, Brekalo va al Torino, Tomiyasu (Bologna) vola all'Arsenal

Martedì 31 Agosto 2021, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 13:07

Ultima giornata di calciomercato per i club di Serie A, che avranno tempo fino alle 20 odierne per rifinire, consolidare e sfoltire le rispettive rose. Le società più attive nelle ultime 48 ore sono state la Juventus e la Lazio, che stanno cercando di rimediare alle partenze di Cristiano Ronaldo da una parte e di Joaquin Correa dall'altra. Per i bianconeri, che in mattinata hanno ufficialmente annunciato il ritorno del figliol prodigo Moise Kean, è rispuntato il nome di Mauro Icardi, in una trattativa che sembra ancora difficilissima, anche perché l'argentino non spinge per andare via da Parigi; i biancocelesti, invece, hanno mollato volontariamente la pista che portava a Kostic dall'Eintracht Francoforte, e stanno provando a rimediare mettendo a segno il colpo Mattia Zaccagni dal Verona. Nessuna trattativa di rilievo invece per quanto riguarda il calcio internazionale, con il solo nome di Mbappè a tenere banco, e il cui futuro resta ancora molto incerto nonostante il Psg non sembri intenzionato a cedere, perlomeno non alle cifre offerte fino ad ora dal Real Madrid.

Ore 13.05: MILAN, ADLI E' UFFICIALMENTE UN CALCIATORE ROSSONERO

Ore 12.56: JUVENTUS, NESSUN PASSO AVANTI PER PJANIC

Resta in salita il possibile ritorno di Pjanic. La società bianconera ribadisce che il mercato in entrata è chiuso

Ore 12.48: TORINO, UFFICIALE L'ARRIVO DI BREKALO

Ufficiale il passaggio del croato dal Wolfsburg al club piemontese, che ottiene il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissatto alla cifra di circa 12 milioni di euro.

Ore 12.42: BOLOGNA, TOMIYASU CEDUTO ALL'ARSENAL

Il difensore giapponese ceduto a titolo definito ai Gunners. Le cifre dell'affare si aggirano intorno ai 20 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus.

Ore 12.33: MANCHESTER UNITED, CAVANI DOVREBBE RESTARE

C'era incertezza sul futuro del calciatore uruguagio dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Le probabilità di permanenza dell'ex Napoli, però, nelle ultime ore sono decisamente aumentate, con Ole Gunnar Solskjær che potrà fara affidamento ad una coppia d'attacco di assoluto valore. Su di lui c'è però un interessamento del Barcellona, ma la pista resta complicatissima.

Ore 12.30: BOLOGNA, TOMIYASU IN USCITA

Sirene inglesi per Takehiro Tomiyasu, che potrebbe partire destinazione Premier League. Su di lui starebbe puntando l'Arsenal, che dopo le prime disastrose uscite contro Chelsea e Manchester CIty ha l'obiettivo di rinforzare il reparto difensivo. L'agente del giocatore sarebbe già a Londra per intavolare la trattativa.

Ore 12.03: SAMPDORIA, VICINA LA CHIUSURA PER DRAGUSIN

Ancora molto attiva la società blucerchiata dopo i colpi della gironata di ieri. I genovesi starebbero pensando a Radu Dragusin, difensore classe 2002 della Juventus, per potenziare il reparto difensivo.

Ore 11.53: PORDENONE, RASTELLI NUOVO ALLENATORE

La squadra friulana è la prima a cambiare allenatore in questa stagione, e avviene dopo subito i 5 gol contro lo Spezia. La società non ha digerito la pesante sconfitte e il sostituto definitivo è stato identificato in mister Massimo Rastelli, che va a sostituire Massimo Paci.

Ore 11.49: TORINO, TRATTATIVA PER BREKALO

Il direttore tecnico della società granata Davide Vagnati e l'agente del giocatore si sono incontrati per stabilire le cifre per portare il calciatore croato alla corte di Ivan Juric. Trattativa in stadio avanzato per soffiarlo alla Lazio, che ci aveva messo gli occhi sopra dopo aver rinunciato a Kostic dall'Eintracht Francoforte.