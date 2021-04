Cagliari-Roma 2-1 diretta live: Marin da fuori area trova l'angolo alla destra di Lopez

57' - Cagliari in vantaggio: bellissimo tiro da fuori area di Marin che beffa Pau Lopez nell'angolo alla destra del porteire spagnolo

52' - Primo cartellino giallo della gara: l'ammonizione la prende Marin autore di una scorrettezza su Lorenzo Pellegrini

50' - Ottima uscita bassa di Pau Lopez che riesce a chiudere lo specchio a Simeone, impedendogli di calciare in porta

46' - Inizia il secondo tempo con una novità di formazione: Spinazzola prende il posto di Bruno Peres

45' + 1 - Fine primo tempo

45' + 1 - Occasione per Godin: il difensore colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta da pochi metri. Palla fuori.

44' - Fallo di Mancini su Pavoletti, calcio di punizione per il Cagliari. Ci sarà un minuto di recupero

40' - Ancora un'iniziativa di Carles Perez che porta Pellegrini al tiro da fuori area: palla deviata in corner

38' - Nandez prova il cross, Fazio mette in corner

35' - Roma vicino al vantaggio: Pellegrini su punizione trova la testa di Fazio che di testa costringe Vicario alla deviazione sopra la traversa

32' - Risposta del Cagliari con Joao Pedro, il suo destro rasoterra da fuori area impegna Pau Lopez che deve allungarsi e respingere

30' - Proteste romaniste per un contrasto al limite dell'area su Carles Perez, lo spagnolo rimane a terra ma Irrati lascia giocare

25' - Arriva il pareggio della Roma, Pellegrini serve un ottimo filtrante per Carles Perez che in area colpisce il palo ma è lesto ad arrivare sulla ribattuta e a segnare il gol dell'1-1

21' - Rischia molto Vicario ceh si vede arrivare Pellegrini in pressing, il portiere rossoblu riesce a mettere in fallo laterale evitando guai grossi

17' - Primo squillo della Roma grazie ad un'azione personale di Carles Perez che da destra prende palla e decide di puntare direttamente la porta di Vicario, lo spagnolo fa tutto giusto a parte la conclusione: il suo tiro termina a lato

14' - Problemi fisici per Joao Pedro: il brasiliano è a terra con la mano sul ginocchio destro

11' - Prova a cambiare passo la Roma ma lo fa in maniera confusionaria: ancora un cross di Santon dall destra completamente fuori misura. Il pallone termina sul fondo

9' - Tentativo di Mayoral dalla grande distanza: lo spagnolo impatta mailissimo il pallone che termina tra le braccia di Vicario

7' - Ancora padroni di casa in avanti sulla sinista con Simeone che cerca di servire in area Pavoletti, palla deviata e calcio d'angolo per il Cagliari

5' - Cagliari in vantaggio: Nandez sulla destra riceve e salta Diawara, il numero 18 serve Joao Pedro, il colpo di tacco permette a Lykogiannis di concludere a porta vuota

3' - Buon lavoro sulla destra di Santon che prova con un cross a cercare la testa di Pellegrini a centro area: il centrocampista non ci arriva

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

A quattro giorni dalla semifinale di Europa League, la Roma affronta il Cagliari in trasferta e cerca di tornare alla vittoria lontano dall'Olimpico. Tra i titolari tornano Smalling in difesa e Santon sulla corsia esterna, in attacco Mayoral con alle spalle Perez e Pellegrini. Sardi alla ricerca di punti salvezza con il tridente Joao Pedro, Simeone e Pavoletti mentre Nandez proverà a non far rimpiangere Nainggolan.

CAGLIARI: Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti, Simeone

All.: Semplici.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.

All.: Fonseca.

