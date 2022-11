Diretta Brasile-Serbia dalle 20,00: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il momento del Brasile è arrivato: la squadra di Tite questa sera debutta contro la Serbia in una partita tutt'altro che semplice. Ora, dopo le cadute di Argentina e Germania appare difficile che anche un'altra favorita ci possa rimettere le penne, ma servirà una prestazione importante ai verdeoro per avere la meglio su una squadra che ha qualità in tutte le zone del campo. Certo, poi ci sono anche i grandi numeri, quelli che indicano che la formazione sudamericana non perde una gara al debutto nel Mondiale dal lontano 1998 contro la Norvegia. La sfida si è già giocata in Russia nel 2018: due a zero il finale quattro anni fa per il Brasile. Ma era anche una Serbia diversa. Fischio d'inizio alle 20 per una delle partite più attese di questa prima fase del torneo qatariota. Tanti gli "italiani" in campo dal primo minuto.

Brasile-Serbia, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. Ct. Tite.

Serbia (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Mitrovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic.

Arbitro: Faghani (Irn).

Dove vedere Brasile-Serbia in diretta tv e in streaming

Brasile-Serbia sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro, a partire dalle 20, su Rai 1. La Rai ha acquisito i diritti del Mondiale e manderà tutte le sfide di questo torneo in diretta. In streaming invece, in maniera gratuita, la sfida si potrà seguire collegandosi al sito RaiPlay.it. Diretta testuale su IlMessaggero.it.