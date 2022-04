Diretta Bologna-Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Tutto pronto per il posticipo di questa sera tra Bologna e Sampdoria. La sfida del Dall'Ara chiuderà il tabellone della 32esima giornata. Entrambe le squadre hanno una posizione di classifica ancora non pienamente serena e quindi cercano punti per tranquillizzare le tifoserie. Partita aperta ad ogni pronostico e che si preannuncia molto tattica. Ma ecco le probabili formazioni della partita che seguiremo in diretta testuale sul ilmessaggero.it

Segui Bologna-Sampdoria in diretta

In quella che sarà la partita numero 100 tra i due club, si può fare un bilancio statistico alla vigilia del fischio di inizio. Sono 38 le vittorie del Bologna contro 31 successi della Sampdoria. Trenta invece i pareggi. Ecco le scelte dei due club sui probabili 11 in campo

Probabili formazioni Bologna-Sampdoria

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Arbitro: PAIRETTO Assistenti: ALASSIO – YOSHIKAWA Quarto ufficiale: SERRA Var: FABBRI Avar: PAGLIARDINI

Dove vedere Bologna-Sampdoria

Il posticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme il servizio sarà fruibile attraverso la tv e le app dedicate. Bologna-Sampdoria, fischio di inizio alle 20:45, sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.