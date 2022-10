Milan, serve una gara da Champions. Pioli: «Con la Dinamo è una gara chiave. Stadio bollente? Meglio così»

Dentro o fuori. Per il Milan è una trasferta insidiosa quella di Zagabria contro la Dinamo, su un campo dove non hanno vinto né il Chelsea né il Salisburgo. Ma i rossoneri non possono fallire l’accesso agli ottavi: «Stiamo bene. Chiaro che abbiamo qualche acciacco ma stiamo bene mentalmente e fisicamente. Sappiamo l’importanza della partita e l’abbiamo preparata al meglio», ha detto Stefano Pioli. E sulla Dinamo, ha aggiunto: «È una squadra che difende bene e riparte molto bene. Ha un giocatore molto bravo come Petkovic, che fa salire la squadra e un altro giocatore come Orsic che è velocissimo. Avere compattezza ed essere lucidi nelle transizioni negative e positive è importante. Brahim Diaz? Sta meglio, domani farà un provino».

Ad attendere il Milan una delle tifoserie più impattanti d’Europa: «Credo che giocare in ambienti caldi sia più motivante e stimolante che in altre situazioni. Sicuramente l’ambiente darà carica ai nostri avversari, ma ci saranno anche i nostri tifosi e per superare certe sfide devi avere quel carattere, quella mentalità di rimanere concentrato sul tuo gioco. Dobbiamo giocare bene, che è quello che sappiamo fare, e cercare di farlo al meglio». Rebic potrebbe giocare a destra. È un’ipotesi: «Posso giocare in tutte le posizioni nelle quali posso essere utile», ha detto l’esterno croato. «Non ho tante emozioni di giocare qui perché io sono del sud. Ma è bello tornare Croazia e giocare con i miei amici della Dinamo. Il match? Noi abbiamo preparato bene la partita e sappiamo che dobbiamo vincere domani per passare il turno. Loro non perdono da 9 mesi in casa e sappiamo che sarà difficile ma siamo pronti».