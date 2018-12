Dinamo Labico, Benedetti: «La sosta ci ha fatto male»

Periodo non proprio felice per la Dinamo Labico. La compagine di Alfio Nuzzi dopo lo stop forzato del campionato per l'aggressione all'arbitro Bernardini in una gara di Promozione, ha inanellato tre sconfitte consecutive tra il recupero di Rocca di Papa, la gara interna contro il Real Montelanico e quello di domenica scorsa sul campo dell'Atletico Monteporzio. «Effettivamente quella sosta, numeri alla mano, ci ha fatto male – dice l’esperto difensore centrale classe 1978 Emiliano Benedetti – Venivamo da un bel successo sul campo della Novauto e poi da quello interno col Tor Pignattara, poi qualche infortunio ha complicato la situazione e non abbiamo nemmeno fatto delle buone prestazioni».

