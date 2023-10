Dimarco e l'addio di Lukaku all'Inter: «Ci sono rimasto male. Cosa gli ho detto a Istanbul? Non posso ripeterlo»

L'addio di Lukaku all'Inter non è andato giù a nessuno. Né ai tifosi nerazzurri, né agli ex compagni di squadra, come confermato da Federico Dimarco, ospite di Stasera c'è Cattelan su Rai 2: «Con Lukaku è successo quello che è stato scritto dappertutto», ha detto l'esterno azzurro, «Ci sono rimasto un po' male perché sono stato vicino a lui tutto l'anno, ma non entro nel merito perché ora è in un'altra squadra».

Lukaku, il retroscena su Belgio-Svezia: è stato determinante per sospendere la partita dopo l'attentato a Bruxelles

Tanta amarezza per Dimarco, anche riguardando alla finale di Champions League persa contro il Manchester City.

Nel finale proprio Lukaku aveva stoppato sulla linea un colpo di testa del nerazzurro, intervenuto in tuffo a portiere battuto dopo che aveva colpito la traversa: «Cosa gli ho detto quella sera? Te le dico in privato perché qui non si può dire», ha risposto con un sorriso.

Dimarco e Lukaku si ritroveranno di fronte quando in Inter-Roma, partita in programma il prossimo 29 ottobre. E per il ritorno dell'attaccante belga a San Siro la Curva Nord interista distribuirà 50mila fischietti: «Siamo carichi, come per tutte le partite», ha conclusoo l'esterno nerazzurro.