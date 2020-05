Dilettanti, Sibilia:

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, in un'intervista a La Gazzetta Regionale ha preso atto dell'inapplicabilità del protocollo medico-sanitario che non trova ancora neanche un accordo per la serie A: «Il calcio viene dato come sport ad alto rischio contagio, ed è difficile pensare ad un protocollo light per la ripartenza. Non dobbiamo più preoccuparci di come chiudere oggi ma pensare a come ripartire domani. Dopo il consiglio dell'8 maggio affronteremo il tema delle decisioni da prendere, sicuramente ci saranno degli scontenti ma mi auguro continuino tutti a sostenere che la salute sia più importante delle rivendicazioni».

Ultimo aggiornamento: 21:55

