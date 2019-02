Vittoria e primato per la Fiorentina; successi anche per Roma, Chievo, Atalanta e Bari

Alla Fiorentina basta un gol in avvio di Bonetti (a quota 11 in classifica marcatori) per aggiudicarsi la trasferta col Tavagnacco, conquistare tre punti e mettersi al comando del campionato di Serie A, nell’attesa del big match di domani tra Juve e Milan (trasmesso da Sky Sport a partire dalle 12.30). Le viola di Cincotta, dopo il successo di oggi, salgono a quota 43 in graduatoria; seguono bianconere a 41 e rossonere a 39, che saranno impegnate domani nello scontro diretto allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. Prima dello stop di un mese del campionato di A e di B, dovuto agli impegni delle Nazionali e alla Cyprus Cup, la sesta giornata del girone di ritorno vede anche i successi di Roma, Atalanta Mozzanica, Chievo Verona Valpo e Pink Sport Bari. Le giallorosse, nella sfida in casa dell’Orobica, si portano in triplice vantaggio con Pugnali, Bartoli e Bernauer, ma nell’ultimo quarto d’ora le padrone di casa sfiorano il pareggio in rimonta con la doppietta di Assoni. Successo esterno per le nerazzurre del Mozzanica, che espugnano 2-0 lo stadio della Florentia (in gol Martinovic e Caccamo) e agganciano proprio le toscane al quinto posto a 23 punti, e per il Chievo Verona Valpo in casa del Sassuolo, sconfitto dalla rete della veneta Pirone. Vittoria in trasferta anche per il Pink Sport Bari: a Verona, contro l’Hellas, le padrone di casa vanno in vantaggio al 4’ minuto con Ondrusova, ma le pugliesi reagiscono e ribaltano il match con Santoro e Luijks. A cinque gare dalla fine del torneo, il Bari stacca di cinque lunghezze l’Orobica, ultima forza del campionato ferma a quota 5 punti. Nel sabato di Serie A si è giocato anche l’anticipo della 15a giornata di B tra Int

er e Genoa Women, vinto dalle nerazzurre di De La Fuente per 7-0.