Voglia di crederci in casa. La formazione dista vivendo un periodo di forma e di risultati più che positivo. Infatti nell’ultimo turno di campionato è arrivato il successo per 3-1 all’Ivo Di Marco contro la Virtus Nettuno che ha portato capitan Moauro e compagni al terzo posto in classifica, approfittando dei passi falsi di Pomezia e Audace.A commentare l’accaduto sono arrivate le parole del classe ‘97 Simone Cornacchia, perno della difesa a tre dell’Ottavia, che ormai da diversi anni gioca nella massima categoria regionale e nella sfida di domenica ha realizzato il suo primo gol stagionale: «Contro il Nettuno abbiamo disputato la miglior prestazione del campionato fino ad ora, abbiamo praticamente gestito il possesso sempre noi, concedendo agli avversari zero occasioni. Dopo aver sbloccato il risultato nel secondo tempo grazie alla mia rete, la gara è stata in discesa, è arrivato subito il 2-0 con Rocchi e da lì abbiamo messo i tre punti in cassaforte». L’unico rammarico è stato l’espulsione di Moauro che sarà costretto a saltare il prossimo match.A questo punto l’Ottavia non vuole accontentarsi del terzo posto e guarda oltre. Domenica prossima ci sarà la scontro diretto tra le prime due della classe, Pro Calcio Tor Sapienza e Arce, e per i biancoblù, che saranno impegnati contro il Sermoneta penultimo, potrebbe esserci la possibilità di guadagnare ancora terreno in avanti: «Sulla carta sembra una sfida facile, ma non possiamo e non dobbiamo sottovalutarla. Prima pensiamo a fare il nostro risultato e poi vedremo cosà succederà tra Pro Calcio e Arce. Sicuramente se vinciamo prenderemo punti ad una delle due o ad entrambe, quindi dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra partita - afferma l’ex difensore di Montecelio e Cavese - Siamo partiti con l’obiettivo della salvezza, ma adesso che siamo al terzo posto e le abbiamo affrontate tutte, siamo consapevoli che non siamo inferiori a nessuno e ce la possiamo giocare con chiunque, sempre nel massimo della tranquillità ma rimanendo comunque ambiziosi».Cornacchia ha ben chiara l’idea che l’Ottavia ha tutte le potenzialità per stare lì in alto e l’ambiente di cui fa parte è un fattore importante, rimarcandolo precisamente: «Sono felicissimo di stare qui all’Ottavia, il mister e il gruppo mi fanno sentire importante, ho giocato tutte le gare, saltandone solamente una per squalifica. A livello personale mi piacerebbe dare continuità in fase realizzativa per me che sono un difensore ed incrementare il bottino in queste ultime undici gare di campionato. Con la squadra ci divertiamo e non abbiamo pressioni, ci sono tutti gli ingredienti per fare bene e lottare per il vertice fino all’ultimo».