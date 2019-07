© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavora a fari spenti, ma seguendo una strada ben delineata, la Vigor Perconti, pronta ad affrontare un altro campionato di Eccellenza. Il club rossoblù riparte da Tiziano Carnevali, il difensore-centrocampista che alla veneranda età di 41 anni ha ancora in mano le chiavi dell'esperienza. Sarà lui, per un altro anno ancora, dall'alto dei 15 gol segnati in Eccellenza, a formare la base della squadra, che si rinforza con l'arrivo di due ex Pro Calcio Tor Sapienza.Si tratta di Domiziano Sarmiento e Marco Stramenga, entrambi di classe 1999, che hanno vestito la maglia gialloverde al Giorgio Castelli. Insieme alla coppia, arriva anche un campione d'Italia Juniores, ovvero Diego Falanga che lascia la Romulea per provare il salto tra i "grandi". Confermato Simone Dovidio (centrocampista di classe '92), mentre lascia la Vigor Mattia Oliva, che si è trasferito definitivamente al Ronciglione, in Promozione, e Manuele Allocca, che scende addirittura fino a Pontinia per giocare l'Eccellenza.