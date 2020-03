Dilettanti, gli allenamenti vanno avanti in ordine sparso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avanti in ordine sparso. Lo stop dei campionati deciso dalla Lnd è stato gestito in varie maniere dalla società. Alcune hanno interrotto l’attività, altra l’hanno limitata, altre ancora non hanno preso nessuna decisione, altre ancora hanno proseguito con gli allenamenti come da programma. Il Team Nuova Florida 2005 ad esempio ha comunicato di aver sospeso l'attività della prima squadra e della Juniores fino al prossimo 15 marzo compreso. I giocatori seguiranno un piano di allenamenti individuale da svolgere singolarmente per tutta la prossima settimana. La società si riserva di prolungare la sospensione fino a data da destinarsi qualora, nei giorni a seguire, dovesse essere ulteriormente posticipata la ripresa del campionato, ad oggi prevista per domenica 22 marzo.Il Trastevere ha ridotto il numero degli allenamenti. La squadra di Fabrizio Perrotti si è fermata per quattro giorni e riprende a correre domani al Trastevere Stadium. La società amaranto valuterà come proseguire le settimane successive e fino alla ripresa del campionato dopo una riunione tra il presidente Pier Luigi Betturri e lo staff tecnico e dirigenziale. Quanto si riprenderà in programma il derby capitolino di serie D tra Tor Sapienza e Trastevere. Il tecnico della prima squadra Claudio Solimina ha lasciato liberti i giocatori sabato e domenica liberi. Oggi si riprende e verrà stabilità una tabella di marcia per arrivare alla stracittadina.L’Ostia Mare resterà a riposo fino a domani dopo aver effettuato una leggera seduta sabato. Da martedi si torna alla cadenza normale degli allenamenti e in attesa di giocare contro l’Aprilia in casa alla ripresa. A Pomezia è tutto fermo. La squadra diretta da Andrea Bussi è stata messa a risposo ed è in attesa di conoscere i programmi dopo che questa mattina si svolgerà un confronto tra il diggi Pietro Peri e il patron Alessio Bizzaglia. Anche fuori dall’area della capitale si va in ordine sparso. Il Monterosi in pratica non ha mai interrotto il programma. Stessa cosa la Polisportiva Monti Cimini.L’Anzio ha sospeso l'attività della prima squadra e della Juniores per tutta la settimana dal 9 al 15 marzo con eventuale proroga a data da destinarsi in caso di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato Regionale. La scelta si è resa necessaria per tutelare la salute dei tesserati, in ottemperanza alle direttive del governo in merito alle attività motorie allo sport di base. Ai calciatori sono state fornite schede di allenamenti personalizzati da seguire durante l'intero periodo di sospensione degli allenamenti.L’Eretum Monterotondo ha fatto sapere che, recependo le indicazioni del Sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, lo stadio resterà chiuso anche nella giornata fino ad oggi. La società, in contatto costante con le istituzioni cittadine, comunicherà tempestivamente sui propri canali social tutti gli sviluppi e gli aggiornamenti relativi alla eventuale ripresa dell‘attività sportiva che pertanto per ora è ferma.