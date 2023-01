Diletta Leotta: «Mi allenerò per battere Karius a padel. Napoli? straordinario»

Diletta Leotta gioca a Padel. Deve migliorare, lei è la prima ad ammetterlo. Ma se la cava. E poco importa se con il suo Loris ha perso una cena. «Mi allenerò per batterlo...». È questa la promessa del volto di Dazn impegnata nell'open day al Padel Palace di Milano in compagnia anche di Alessandro Borghese, Max Giusti e il rapper Junior Cally.

Inter, Inzaghi punta la Cremonese: «Abbiamo voglia di rivalsa. Ballardini? È stato il mio allenatore, è molto preparato»

Diletta prima di concentrarsi sul campionato, non nasconde di guardare ultimamente anche la Premier League «anche se preferisco la Serie A». E tra una battuta e l'altra non nasconde nemmeno di aver consigliato a Loris «di rimanere in Premier League, è più ricca...». Altra risata. E alla domanda se ora è felice ha ammesso: «Sono felice, molto felice...».