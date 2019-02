Dieci uomini stile Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedici giornate alla fine del campionato, 48 punti ancora a disposizione. Cinque squadre in lizza per due posti Champions: dall’Inter, che guida il gruppetto a quota 40, ad Atalanta, Roma e Lazio che hanno un punto meno del Milan, 35. Se il campionato si chiudesse oggi, in Champions League - oltre a Juventus e Napoli - andrebbero Luciano Spalletti e Rino Gattuso. Per fortuna di Gian Piero Gasperini, Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi, però, si va avanti, e saranno la Lazio (contro l’Empoli, domani) e la Roma (venerdì in casa del Chievo) ad aprire la giornata numero 23.Sedici turni alla fine, si diceva, ma nelle prossime settimane le cinque aspiranti Champions non saranno impegnate soltanto in campionato. E questo potrebbe incidere pesantemente nella corsa verso la Grande Europa. L’Inter, ad esempio, sarà impegnata due volte in Europa League contro il Rapid Vienna; il Milan dovrà affrontare due volte in semifinale di Coppa Italia la Lazio; l’Atalanta dovrà giocare due volte contro la Fiorentina nelle semifinali di Coppa Italia; la Roma avrà due appuntamenti di ottavi Champions contro il Porto e la Lazio avrà due partite di Europa League contro il Siviglia e due semifinali di Coppa Italia contro il Milan e, per questo, salterà un turno di campionato, quello contro l’Udinese.PORTE GIREVOLINon v’è dubbio che i successi delle cinque squadre dipendano fondamentalmente da dieci uomini: cinque portieri più altrettanti centravanti. Se per vincere è fondamentale far gol, è vero che è determinante anche non subirli. E, sotto questo aspetto, le cinque pretendenti devono relazionarsi con cinque situazioni molto diverse. Seguendo l’ordine della classifica, l’Inter con Samir Handanovic è in buone mani ma lo sloveno non sempre più (quasi) insuperabile come un paio di stagioni fa. Il Milan, invece, si sta godendo i progressi di Gigio Donnarumma, migliorato in maniera sensibile con l’aiuto del suo nuovo preparatore, Valerio Fiori. L’albanese Etrit Berisha, estremo difensore dell’Atalanta, non garantisce il massimo dell’affidabilità, ma ne abbiamo visti di peggio. La Roma con Robin Olsen sta sempre sul chi va là, perché con lo svedese non sai mai con certezza cosa possa accadere. Il suo rendimento non è stato decisamente negativo, ma neppure decisamente positivo. Perché, come si dice nella Capitale, sempre 9 milioni di euro l’hai pagato... Thomas Strakosha alla Lazio è intoccabile, e non solo perché - in realtà - c’è soltanto lui: il giovane albanese ha fatto grossi passi in avanti, ma il meglio probabilmente deve ancora darlo.TACCO E PUNTAAnalizzando i reparti avanzati, vien da sè che il Milan con Krzysztof Piatek e l’Atalanta con Duvan Zapata stiano - al momento - meglio delle altre. Il polacco ha avuto un impatto devastante nella sua nuova realtà, segna praticamente sempre e il suo contributo è pesantissimo. Un po’ quanto sta facendo il colombiano con la Dea, che vanta il miglior attacco del campionato. Periodo delicato assai per Mauro Icardi, il capitano dell’Inter, e non certo felice per il romanista Edin Dzeko. L’argentino sta pagando forse come nessun altro le difficoltà di manovra della sua squadra, ed è complicato far gol a ripetizione se ti arrivano appena un paio di palloni giocabili a partita. Ciro Immobile, 11 reti già a referto, non sta benissimo sul piano fisico, e questo per forza di cose l’ha un po’ penalizzato. Dzeko, appena tre reti all’attivo, solo recentemente ha dato segnali di ripresa, ma non è ancora il bomber dei sogni dei tifosi della Roma. Dovranno essere loro, più di qualsiasi altro compagno, a orientare la stagione della propria squadra.Ricapitando: da domani all’11 marzo, Inter, Roma e Lazio saranno chiamate a giocare sette partite, compreso per le romane il derby del 2 marzo; Milan e Atalanta sei. Conteranno i portieri, conteranno gli attaccanti ma massima considerazione per la testa. Senza quella, non si va da nessuna parte. Neppure in Champions League.