Mourinho risponde al canale giallorosso. «Roma, storia, potere e passione»

Venerdì 30 Luglio 2021, 20:15

Ecco le dieci domande - e risposte - a José Mourinho per un video pubblicato su Youtube sul canale ufficiale della Roma e sugli altri profili social:

La città di Roma?

"Storia, potere e passione".

Stadio Olimpico?

"Fantastico".

Vivere in Italia

"Non so se posso chiamarla vita. È così difficile".

Instagram?

"È divertente"

I tifosi della Roma?

"I miei tifosi"

Fortnite?

"Un incubo. I clciatori stanno tutta la notte a giocarci e il giorno dopo c'è la partita".

Setubal?

"Casa. È l'unica parola che posso usare per descriverla. Sono un cittadino del mondo, ma Setubal è casa".

I 3 piatti italiani preferiti?

"Potrei dirne 30. Anche quando vivevo a Londra i miei ristoranti italiani erano quelli italiani. Potrei dire: piccata al limone, ravioli al pomodoro e tanti altri ancora. Amo il cibo italiano, ma devo stare attento alla linea".

Musica preferita?

"Sono nato nel 1963, sono stato giovane negli anni '80 e '90. Tutto ciò che è di Bryan Adams, Bruce Springsteen e di quella generazione è la mia musica".

Il dialetto romano?

"Daje Roma. Dovrò impararlo di più. Nel mio staff c'è la persona giusta per insegnarmelo".