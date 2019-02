© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Palestrina ha tirato fuori le unghie nel momento più delicato della stagione. Dopo i saluti con mister Alvardi (dimessosi per motivi personali), il club arancioverde ha scelto Cristiano Di Loreto e il neo allenatore si è subito trovato di fronte l’ostacolo più duro, la schiacciasassi Tivoli (reduce da nove vittorie consecutive). In casa dei tiburtini, però, è arrivato forse il punto più alto della stagione prenestina con un 3-2 ricco di emozioni (e polemiche) come racconta lo stesso Di Loreto.«I ragazzi sono stati eccezionali, non pensavo potessero tirare fuori una partita di questo livello dopo tre giorni di lavoro col sottoscritto. E pensare che siamo andati sotto su un calcio di rigore dopo pochi minuti, ma la reazione è stata splendida: abbiamo pareggiato con La Porta e poco prima dell’intervallo siamo andati in vantaggio con Gallaccio prima dell’espulsione del portiere avversario e dell’immediato gol del 3-1 siglato da Rossi prima del “rosso” al nostro Moriconi e del duplice fischio. Nella ripresa siamo rimasti subito in 9 contro 10 a causa dell’espulsione di Marini e poi a venti minuti dalla fine abbiamo preso il gol del 2-3 in una maniera un po’ strana, in seguito al quale sono stato espulso anche io. A oltre dieci minuti dalla fine siamo rimasti anche in 8 per il rosso a Gonzalo, ma i ragazzi hanno resistito anche in doppia inferiorità numerica. Ho sentito dire che la Tivoli ci ha messo in enorme difficoltà, ma credo che in quelle condizioni fosse normale soffrire. E’ stato un bellissimo spettacolo con tanti giocatori di categoria superiore in campo: questi tre punti per noi sono pesantissimi».Mercoledì il Palestrina avrà un’altra gara pesantissima, il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia in casa contro il Città di Paliano che all’andata si è imposto per 2-1. «La Coppa è sullo stesso piano del campionato, non voglio parlare di priorità: si tratta di due modi differenti di centrare l’obiettivo che la società si è prefissata, quello della promozione». L’impatto dell’ex allenatore del Tor Sapienza è stato notevole. «Avevo tanta voglia di tornare a lavorare sul campo e la chiamata del Palestrina mi ha riempito d’orgoglio» conclude Di Loreto.