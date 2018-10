Di Giovanni-Tivoli è addio. Al suo posto arriva Bracaccia

Cambio in panchina per il Tivoli. E’ delle ultime ore la notizia che la società tiburtina ha esonerato il tecnico Andrea Di Giovanni. L’ormai ex tecnico paga a caro prezzo i risultati non brillanti offerti di recente dalla sua squadra, partita con i pronostici a favore per la vittoria finale del campionato. Decisivo ai fini di questo cambio in corsa è stato il k.o. interno contro il S. Angelo Romano subito in rimonta che ha fatto perdere la pazienza alla dirigenza pronta a sostituire l’uscente tecnico con Riccardo Bracaccia chiamato a dare una svolta al campionato e alle prestazioni del Tivoli.

