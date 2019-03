Roma, Monchi contestato. La replica: «Poi vi vengo a prendere uno a uno». DiFra aspetta l’esonero: c’è Ranieri

dal nostro inviato

OPORTO In venti hanno aspettato la Roma al gate dell'aeroporto di Oporto, ma hanno atteso soprattutto il ds giallorosso Monchi, accusandolo di aver depotenziato e indebolito la squadra quest'anno. In venti hanno urlato, circondandolo: «Te ne devi andare, hai distrutto la Roma». Sono intervenuti gli uomini della sicurezza, ma il confronto è durato per qualche minuto. Il ds ha risposto ai contestatori: «Siete bravi, siete bravi», come a dire che in tanti si è sempre più forti. Un tifoso ha replicato: «Sei bravo te». A quel punto c'è stata la dura risposta del dirigente: «In sei mesi vi vengo a prendere uno a uno, vedremo chi aveva ragione».

Intanto, oltre ai giocatori contestati (la gran parte) mentre raggiungevano il gate, urla dei tifosi contro il vice presidente Mauro Baldissoni, anche lui scortato dalla sicurezza, e soprattutto per il collaboratore di Monchi, Federico Balzaretti, che ha faticato a raggiungere la zona di imbarco.

Sole pacche sulle spalle per Di Francesco, con un tifoso che ha urlato: «Che colpa ha lui che deve allenare questi mercenari, queste pippe». I più criticati sono stati Dzeko, Schick, Karsdorp e Nzonzi. Al francese è stato gridato: «Altro che campione del mondo, sei veramente scarso». Qualche battuta ironica pure a Florenzi, anche alcuni tifosi hanno cercato di rincuorarlo. Solo richieste di selfie per De Rossi.

Occhi gonfi per Di Francesco, provato da una notte probabilmente passata senza dormire. Il suo destino appare segnato: la società sta decidendo quale sarà il traghettatore della Roma da qui alla fine della stagione. Di Francesco attende dunque l'esonero: Claudio Ranieri è il favorito.

Il volo charter Alitalia della Roma è decollato dall'aeroporto di Oporto alle ore 10.53 locali, le 11.53 italiane.



Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA