Roma, Di Francesco esonerato: il saluto di Pallotta. In arrivo Ranieri

Eusebio Di Francesco è a un passo dall'esonero dalla Roma. I suoi collaboratori hanno salutato i dipendenti del centro tecnico di Trigoria. In arrivo Claudio Ranieri. L'avvocato Grassani, legale dell'allanatore romano, è al tavolo con i dirigenti giallorossi per preparare il contratto. Ranieri tornerà questa sera da Londra e domani sarà a Trigoria. L'allenamento è fissato per il pomeriggio proprio per avere il tempo di sistemare tutto.

«Da parte mia e di tutta la Roma, vorrei ringraziare Eusebio Di Francesco per l'impegno profuso». Così il presidente della Roma, James Pallotta, dopo l'esonero del tecnico abruzzese. «Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera».

Decisive per Di Francesco la sconfitta e l'eliminazione subìte ieri in Champions League contro il Porto.



L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9 — AS Roma (@OfficialASRoma) 7 marzo 2019

