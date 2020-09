Di Francesco: «La Roma? Non conosco questa proprietà, ma tutto è legato ai risultati. Bruno Conti? Facciamolo crescere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due a due, un sorriso a metà per Eusebio Di Francesco che nell'amichevole della Sardegna Arena ha gustato per un tempo il sapore della rivincita. "Tante assenze e diversi ragazzi giovani, non ho potuto modificare l'assetto nel corso della gara, però i miei ragazzi sono stati bravi - il commento a caldo dell'allenatore del Cagliari - Mi è piaciuta molto l'intensità del primi quarantacinque minuti, però ci vuole tempo per imparare i meccanismi e ciò che voglio. Potevamo fare più gol ma anche prenderne di più: succede quando cerchi di giocarti la partita. Come sapete stiamo cercando di far arrivare un centrale (Fazio o Godin)". Dalla finale di Champions sfiorata a marzo 2018 all'amichevole di lusso sulla panchina opposta, di mezzo l'esonero del marzo 2019, ma Di Francesco non ha molta voglia di parlare dei giallorossi: "Non li conosco, conoscevo la vecchia proprietà e quindi non mi sento in grado di commentare quella nuova. All'inizio quando si cambia presidente c'è sempre grande entusiasmo ma poi dipende tutto dai risultati. Giudicare squadra e nuova proprietà adesso è prematuro". Infine un commento anche sull'ingresso in campo "amarcord" di Bruno Conti Jr, nipote di "Marazico" e figlio di Daniele Conti, bandiera del Cagliari: "Facciamolo crescere, ha delle qualità e deve lavorare con i grandi per migliorare le sue carenze. Ripeto, ha qualità e ha anche il piede però è prematuro dargli delle responsabilità".