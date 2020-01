Irrati e Di Bello, l'anno è partito davvero male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vacanze natalizie non sembrano aver fatto bene a Massimiliano Irrati e Marco Di Bello, che riaprono il campionato con èparecchie sbavature, per non dire errori. Che da due internazionali sono difficili da accettare. A Marassi il toscano ha vissuto un pomeriggio difficile, con alcune decisioni (mal supportate dal Var Di Paolo) che hanno suscitato più di qualche perplessità. a cominciare dal calcio di rigore concesso ai genoani, per un fallo di Obiang su Sanabria che ha scatenato polemiche. Il contatto in area, se c’è, tra le gambe dei due calciatori, è davvero lieve e inoltre le immagini dimostrano che l’attaccante del Genoa è già in caduta quando il ginocchio di Obiang lo sfiora.Strano che Di Paolo non abbia chiamato all’on field review Irrati (anche se la decisione può essere giustificata solo dal richiamo dell’Ifab all’utilizzo del Var solo sul chiaro ed evidente errore), come invece ha fatto quando è stato annullato il gol del possibile vantaggio del Sassuolo. Chiamata corretta, quella di Di Paolo, perché Juric, sia pure involontariamente e dopo che il pallone gli aveva sbattuto sul fianco, tocca con la mano la sfera. E, a norma delle attuali disposizioni, qualsiasi tocco di mano (anche involontario) che favorisca una segnatura va punito. Polemiche del Sassuolo anche in occasione delle rete del 2-1 del Genoa, viziata, secondo gli emiliani, da un fallo di Criscito su Berardi in partenza dell’azione. Se il metro di giudizio da Irrati era quello usato in occasione del calcio di rigore, allora doveva fischiare il fallo e interrompere la ripartenza del Genoa. Anche Di Bello, all’Olimpico, fa un passo indietro interpretando male i falli con valutazioni difformi e contrarie l’una dall’altra (manca il secondo giallo a Izzo per un mani clamoroso ed è strano che la squadra più fallosa del campionato riceva solo due gialli...), usando un metro di giudizio incomprensibile. Di Bello si perde il fallo di mano di Smalling, che solo dopo due minuti di gioco Abisso segnala in una on field review quiasi grottesca per come l’ha gestita Di Bello. Maluccio anche Manganiello, che dispensa malei cartellini gialli (ben undici con un doppio diventato rosso) in Brescia-Lazio. Alcuni sono sembrati troppo severi, segnale forse di una insicurezza da parte del direttore di gara torinese nel saper gestire la gara sul piano disciplinare . Manganiello è comunque stato bravo nel fermare il gioco per i cori contro Balotelli, anche se il recupero è stato di un solo minuto a fronte dei due di interruzione del gioco.