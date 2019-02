Di Bari si carica sulle spalle la Nuova Florida per la finale con il Cynthia

Domani si gioca la finale di Coppa Italia Eccellenza che vedrà opposte Cynthia e Team Nuova Florida. Proprio di quest’ultima è sicuramente uno degli elementi di maggiore talento, oltre che di carattere e lo dimostra la fascia di capitano che porta sul braccio, Francesco Di Bari. Il classe ’94 esce dall’ormai grande scuola della Vigor Perconti, incrociando poi sul suo cammino la strada di un palcoscenico, l’Eccellenza, che gli sta sicuramento stretto per le qualità dimostrate in campo. Di Bari ha inoltre fatto vedere di avere quell’esperienza necessaria per fare da leader a questo gruppo che si candida ad essere una delle principali protagoniste per la promozione in Serie D. Vedremo se sarà pronto a guidare la squadra anche alla vittoria in Coppa Italia, confermando così il buon percorso avuto fino ad ora nella competizione.

Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA