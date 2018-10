Il derby di Milano a Guida, Pairetto per la Roma. Lazio: c'è Fabbri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Guida di Torre Annunziata è l'arbitro degnato per Inter-Milan, posticipo della 9/a giornata di serie A in programma domenica 21 ottobre alle 20.30. Juventus-Genoa, anticipo di sabato 20 ottobre, alle ore 18, è stata affidata a Federico La Penna di Roma 1. Udinese-Napoli (sabato ore 20.30) sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia mentre Roma-Spal, in programma sempre sabato ma alle 15, è stata affidata a Luca Pairetto di Nichelino.: Banti di Livorno (Tonolini-Di Iorio/IV: Baroni; var: Di Bello, avar: Posado);: Rocchi di Firenze (Cecconi-C.Rossi/IV: Rapuano; var: Pasqua, avar: Mondin);(ore 18): Giacomelli di Trieste (Caliari-Lanotte/IV: Pillitteri; var: Aureliano, avar: Schenone);(ore 12:30): Orsato di Schio (Manganelli-Vivenzi/IV: Manganiello; var: Sacchi, avar: Del Giovane);(ore 20:30): Guida di Torre Annunziata (Meli-Passeri/IV: Maresca; var: Irrati, avar: Giallatini);(sabato 20, ore 18): La Penna di Roma 1 (Marrazzo-Bottegoni/IV: Ros; var: Calvarese, avar: Tolfo);: Fabbri di Ravenna (Preti-Alassio/IV: Massa; var: Mazzoleni, avar: Lo Cicero);(sabato 20, ore 15): Pairetto di Nichelino (Ranghetti-Fiorito/IV: Di Martino; var: Abisso, avar: Carbone);(lunedì 22, ore 20:30): Fourneau di Roma 1 (Vuoto-Gori/IV: Pezzuto; var: Valeri, avar: De Meo);(sabato 20, ore 20:30): Mariani di Aprilia (Bindoni-Paganessi/IV: Ghersini; var: Chiffi, avar: Valeriani).