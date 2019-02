Arbitri: Calvarese per Fiorentina-Napoli, Abisso con la Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Calvarese di Teramo a dirigere sabato alle 18 Fiorentina-Napoli, incontro della 23/a giornata, quarta di ritorno, del campionato di serie A. Sempre sabato, per Parma-Inter in programma alle 20,30 è stato designato Irrati di Pistoia. Domani in campo la Roma a Chievo, con direzione affidata ad Abisso di Palermo. Domenica, tra gli altri incontri, Sassuolo-Juve sarà diretta Mazzoleni di Bergamo e Milan-Cagliari da La Penna di Roma.Questi gli arbitri (più assistenti, quarto uomo, Var e aVar) che dirigeranno le gare della 23a giornata, quarta di ritorno del Campionato di Serie A, in programma domenica prossima, 10 febbraio, alle ore 15.00.Massa di Imperia (Meli-Imperiale, Di Martino; Fabbri-Mondin).(ore 12.30): Rocchi di Firenze (Marrazzo-Valeriani, Fourneau; Doveri-De Meo).(venerdì ore 20.30): Abisso di Palermo (Bottegoni-Prenna, Piscopo; Pairetto-Tolfo).(sabato ore 18.00): Calvarese di Teramo (Ranghetti-Vivenzi, Mariani; Pasqua-Del Giovane).(h. 20.30): La Penna di Roma (Schenone-Posado, Ghersini; Manganiello-Carbone).(sabato ore 20.30): Irrati di Pistoia (Lo Cicero-Cecconi, Sacchi; Valer-Vuoto).: Marinelli di Tivoli (Tonolini-Tegoni, Pezzuto; Giacomelli-Bindoni).(ore 18.00): Mazzoleni di Bergamo (Passeri-Galetto, Dionisi; Maresca-Peretti).: Guida di Torre Annunziata (Manganelli-Fiorito, Di Paolo; Aureliano-Tasso).