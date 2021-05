Derby, svelata la coreografia in Curva Sud: c'è la scritta "Daje Roma daje"

Il derby della Capitale entra nel vivo. A poche ore dal calcio d’inizio, la Roma ha svelato la coreografia in Curva Sud: in tutto il settore c’è l’enorme scritta “Daje Roma daje”. Un’inziativa collegata a quella dei biglietti virtuali messi in vendita dalla società: a comprarli sono stati più di 40mila tifosi al prezzo di 2 euro. Tutto il ricavato sarà destinato in beneficenza e chi ha aderito avrà in regalo una maglietta speciale. Magliette che si trovano in tutte le tribune dello stadio e che colorano di giallo e rosso i settori. «Inside the derby è l’occasione per sostenere la Roma pur senza essere allo stadio, un’opportunità unica per far sentire la propria vicinanza alla squadra e allo stesso tempo aiutare i progetti di Roma Cares», scrive la società sul proprio sito internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA