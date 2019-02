© RIPRODUZIONE RISERVATA

Derby d'alta quota domani pomeriggio allle 15 al Tomei di Sora tra la compagine locale ed il Morolo. La gara è valida per la 23^ giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. I binaconeri sorani arrivano all'appuntamento con 31 punti all'attivo e sono reduci dal pareggio esterno ad Itri, mentre i biancorossidel Morolo vengono da tre vittorie consecutive ed hanno 34 punti in classifica. Il Sora sogna l'aggancio e, soprattutto di rientrare in corsa quantomeno per i playoff se non addirittura per il primo posto. Tanti gli ex dal ds del Sora Pistolesi a Casalese, Pellino oggi bianconeri ma in passato al Morolo, a Marco Castellano oggi ai lepini, ex Sora.In casa del Morolo si è preferito non rilasciare dichiarazioni in vista della gara per tenere alta la concentrazione. Mister Mirko Granieri è in piena emergenza per le squalifiche di Marini, Muratore e Coppola e diversi giocatori non al meglio della condizione. In casa sorana ha parlato invece uno dei co presidenti, l'altro è Cinelli, Davide Belardi.«Il derby col Morolo arriva per noi in un momento delicatissimo del nostro cammino in questo stranissimo campionato. Sono una grande squadra reduce da 3 vittorie consecutive con Ausonia, Audace e Lavinio che l’ha proiettata nella zona playoff; noi invece siamo ritornati alla vittoria due domeniche fa con la Vigor Perconti e abbiamo preso un buon pari ad Itri, campo insidiosissimo. Sarà un test di maturità- ha spiegato Davide Belardi- li affronteremo col massimo rispetto, ma non li teniamo. Se giochiamo da Sora e con lo stesso mordente delle ultime gare sarà difficile per tutti toglierci punti, specialmente nel nostro tempio il “Tomei”.«Ho fiducia nei miei ragazzi, sono tornati a sorridere e a divertirsi in campo, speriamo ci facciano divertire anche a noi sugli spalti. Vogliamo i 3 punti per allontanarci da una zona che non ci appartien- ha aggiunto Belardi- poi domenica dopo domenica tireremo le somme dei nostri sforzi e vedremo quale sarà il destino che ci aspetta.Chiedo alla tifoseria di continuare a starci vicino, perché con loro è tutto più facile e perché uniti si vince. Noi cercheremo di non deludere più, vogliamo tutti la stessa cosa ovvero tornare a vedere il Sora vincere e convincere, ora siamo noi i fautori del nostro destino».