Umori opposti, prima e dopo il lock-down. Il derby della Capitale si gioca tra radio e social network non solo in quarantena, ma anche nella Fase 2. Stati d’animo inversamente proporzionali tra tifosi laziali e romanisti. I primi, qualora riprendesse la Serie A, ritroverebbero una squadra in piena lotta tricolore. I secondi cullano la speranza di un posto Champions, ma nutrono forti preoccupazioni per una Lazio campione d’Italia a fine campionato. «Ci manca solo che quelli vincono lo scudetto…». «Guarda qua come va a finì eh!». Alcune delle reazioni dei tifosi della Roma. Anche se le prime preoccupazioni erano iniziate ad inizio maggio, quando Paulo Fonseca e Pellegrini avevano espresso pareri favorevoli alla ripresa degli allenamenti. Dichiarazioni in linea con quelle del presidente laziale Claudio Lotito, additato a più riprese da buona parte dei social come l’unico a voler ricominciare a giocare. In realtà, il numero uno biancocelste è stato tra i primi ad interrompere gli allenamenti a Formello e ha sempre ribadito di non voler riprendere per motivi di classifica. Insomma, la sicurezza prima di tutto, ma in casa Lazio l’entusiasmo c’è con una buona dose di scaramanzia. «Quella parola (scudetto, ndr) non la voglio pronunciare, ma non vedo l’ora di ricominciare». E ancora: «Non possiamo sfuggire al nostro destino». Nelle ultime ore però, davanti all’ipotesi dei play-off come piano b per concludere il campionato, qualche biancoceleste ha vacillato: «E’ assurdo che squadre come Atalanta e Roma con questa formula possano tornare in lotta per lo scudetto!». Un’ipotesi che sembra destinata a tramontare, in attesa di nuove reazioni da derby a colpi di post e tweet.