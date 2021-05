15 Maggio 2021

di Emiliano Bernardini

(Lettura 2 minuti)







Pagelle Lazio

REINA <QM>5,5

Incolpevole sia sul gol di Mkhitaryan sia su quello di Pedro. Per il resto viene chiamato in causa più con i piedi che con le mani.

MARUSIC <QM>5,5

C’è anche la sua dormita sul vantaggio della Roma. Nella ripresa Inzaghi lo sposta sulla fascia. Jolly.

ACERBI <QM>5

Troppo morbido su Dzeko. L’ammonizione lo spaventa e lascia andare il bosniaco che inventa l’assist per l’1-0. Viene anche espulso. Leone addormentato.

RADU <QM>5

Spinge e tampona. Si perde Mkhitaryan sul vantaggio giallorosso.

LAZZARI <QM>6

È la spina nel fianco della Roma. Scappa a Bruno Peres e crea il primo vero pericolo. Salva il 2-0.

MILINKOVIC <QM>6

La maschera non lo limita. Anzi. Copre e inventa. Ha la palla del vantaggio ma strozza il pallonetto. È l’errore che cambia il destino del derby.

LEIVA <QM>5,5

In mezzo al campo lotta ma trova spesso a dover correre per due.

LUIS ALBERTO <QM>6,5

Inventa giocate. Ha sul piede la palla dell’1-0 ma Karsdorp fa un miracolo. Alla seconda è strepitoso Fuzato.

LULIC <QM>5,5

Un paio di galoppate sulla fascia e nulla più.

MURIQI <QM>5

Lotta, sgomita. Fa quello che può. I compagni si fidano poco e non lo servono spesso. Singolare la scelta di schierarlo dal primo minuto. Aspettando Godot.

IMMOBILE<QM>5,5

Gioca praticamente da seconda punta. Chiama palla e si butta nella mischia. Sbaglia la palla (non si fida di darla a Muriqi) da cui nasce il gol della Roma. Prova il capolavoro di tacco ma Fuzato è super.

PEREIRA <QM>5

Gioca da trequartista. Ma è invisibile.

LUIZ FELIPE <QM>6

Dà sostanza dietro nel momento più difficile.

CAICEDO <QM>5

Non sta bene e si vede. Anche l’umore non è dei migliori.

FARES <QM>5

Solita storia: impalpabile.

INZAGHI <QM>5

Squadra scarica. Regala il derby a Fonzeca. Un dono d’addio. Peserà in sede di rinnovo.