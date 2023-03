Lazio, il derby vinto vale il secondo posto. Alla 27esima giornata era successo solo un'altra volta nell'era Lotito

Secondo derby stagionale, seconda vittoria. La Lazio proprio come all’andata supera la Roma di misura (1-0) e grazie al ko dell’Inter vola al secondo posto in attesa dell’esito sul ricorso della Juventus. Non poteva finire nel migliore dei modi questa intensa parte di stagione per i biancocelesti, che da Monza in poi potranno proseguire con un solo obiettivo, adesso più alla portata che mai: la qualificazione in Champions League.

Lazio, le parole di Sarri

Si mostra tranquillo Sarri nel postpartita, ma dentro di sé è su di giri: «Se qualcuno pensa di potersi abituare a un derby, sbaglia. Più alleni e stai in questo ambiente, più lo senti. Ho giocato negli stadi più importanti d’Europa ma la notte prima ho sempre dormito. In quella passata invece ho fatto fatica e non vorrei che mi salisse ancora in futuro, perché mi preoccupo». Terza vittoria in quattro derby contro Mourinho, uno specialista ormai il Comandante, che dedica i tre punti ai tifosi: «Sono contento per il popolo laziale, oggi lo stadio era uno spettacolo».

La statistica: secondi alla 27esima giornata solo un'altra volta nell'era Lotito

Sorride Sarri a fine partita e se lo può permettere. Non solo perché ha vinto il derby accelerando nella volata Champions. All’approccio della sosta la Lazio si ritrova al secondo posto in classifica, un exploit difficile da immaginare a inizio stagione. La società non ha mai nascosto l’intenzione di volersi piazzare tra le prime quattro, mentre il tecnico ci era andato sempre cauto. Giunti alla 27esima giornata però, rispetto allo scorso anno addirittura le posizioni scalate sono cinque con ben 9 punti in più. Nella gestione Lotito solo una volta era capitato che la Lazio a questo punto si ritrovasse al secondo posto. Era il 2019-20, con la squadra di Inzaghi che si combatteva il primato con la Juve guarda caso di Sarri, ma che dopo lo stop per il Covid non tornò più come prima. Non va dimenticata però la stagione 2014-15 con Pioli. Alla 27esima giornata la Lazio era terza, ma tra la 31esima e la 34esima si guadagnò la seconda piazza, poi persa in favore della Roma.