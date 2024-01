Lazio, ripresa in ottica derby con tanti dubbi per Sarri. A mezzanotte i festeggiamenti per i 124 anni del club

Il risveglio a due giorni dal derby non può che essere positivo per la Lazio. La terza vittoria di fila è valsa l'avvicinamento a soli tre punti al quarto posto, motivo di grande soddisfazione per Sarri dopo la crescita dell'ultimo periodo della squadra: «Per mentalità e sotto l'aspetto caratteriale siamo una squadra che ancora deve trovare un'espressione definitiva - ha detto il tecnico - ma se siamo quelli dell’ultimo mese è tanta roba. Devo dire che ora c'è una bella energia rispetto all'inizio della stagione».

Lazio, quattro big in dubbio: oggi le valutazioni

Per la prima volta da quando è arrivato nella Capitale l'allenatore biancoceleste inizia il nuovo anno con una vittoria, ma ora tutte le energie saranno dedicate alla ricerca della seconda di fila, stavolta in Coppa Italia, ma soprattutto nel secondo derby stagionale: «Il derby è sempre un’eliminazione diretta. La formula della coppa non mi piace. Non ci interessa nemmeno il passaggio del turno, ma solo il derby per la nostra gente». Messaggio chiaro da parte del Comandante, che dopo la ripresa di stamattina a Formello capirà quante possibilità ci saranno per avere a disposizione Isaksen, Luis Alberto, Zaccagni e Immobile.

Lazio, Sarri: «Ora abbiamo un'altra mentalità. Il derby è sempre un'eliminazione diretta»

9 gennaio: tutto pronto per la festa dei 124 anni

Nel frattempo si avvicina il 124° anniversario del club. I festeggiamenti principali inizieranno come sempre allo scoccare della mezzanotte in piazza della Libertà, ma i tifosi cominceranno a ritrovarsi già dalle 15 di oggi pomeriggio. Dopo lo spettacolo di bandiere e fuochi d'artificio di stasera, domani alle 16:30 toccherà alla prima cerimonia istituzionale alla Regione Lazio, seguita da quella di venerdì alle 17 nella sala della Protomoteca in Comune.

In entrambi i casi sarà presente una delegazione della società. Nel prepartità di mercoledì invece sono previste diverse attività programmate dal club. La scelta è stata quella di non distrarre troppo la squadra dalla preparazione alla stracittadina.