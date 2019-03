Inzaghi: «Una vittoria storica. Senza infortuni non siamo inferiori a nessuno»

«Una vittoria speciale per i nostri tifosi, una serata che resterà nella storia della Lazio». Esulta, come è ovvio che sia, Simone Inzaghi. La sua Lazio torna a vincere un derby dopo due anni e lo fa in modo nettissimo, con uno scarto di tre gol che non si verificava dal 2006. «Bravissimi i miei ragazzi che hanno messo in campo tutto quello che avevo chiesto – ha spiegato il tecnico biancoceleste nel dopo gara - Sappiamo il valore che ha il derby e vittorie così danno tantissimo entusiasmo». Qualche parole sui singoli, uno in particolare, Caicedo. «Giocatori come lui aiutano tantissimo, la forza di questa squadra è il gruppo – spiega - Rinunciare a Immobile dall'inizio non era facile ma sapevo che Felipe mi avrebbe aiutato». Dopo il pari col Milan ecco il successo sulla Roma: «Erano le più in forma finora e in questa settimana abbiamo dimostrato di essere stati superiori a entrambe - conclude Inzaghi - Finora siamo stati rallentati dagli infortuni ma se non ci succederà niente di incredibile fino alla fine ce la giocheremo».

Ultimo aggiornamento: 23:51

