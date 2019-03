Di Francesco: «Il rigore ci ha tagliato le gambe, risultato troppo pesante»

«Il rigore ci ha tagliato le gambe». L'analisi di Eusebio Di Francesco parte dall'episodio che, nel momento di maggiore spinta della Roma, ha indirizzato definitivamente il derby. «Nel primo tempo – spiega il tecnico giallorosso - siamo stati al di sotto delle aspettative e, meglio nel secondo. Poi è arrivato quel rigore...». «Mentalmente quest'anno gira in un certo modo, commettiamo troppi errori, è un dato di fatto – prosegue Di Francesco - è stato un approccio non positivo, ma il 3-0 è stato un risultato troppo pesante per quello che si è visto nel primo tempo. La testa al Porto? Non esiste, non accetto questo alibi. Non si può sottovalutare un derby. Io non stavo pensando al Porto e credo lo stesso anche i calciatori». L'ultima domanda è sul futuro: «Non posso essere totalmente ottimista, è ovvio che sono preoccupato».

Ultimo aggiornamento: 23:52

