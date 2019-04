Ultimo aggiornamento: 14:46

Fiorentina e Bologna si affrontano oggi in una partita di grande fascino, il derby dell'Appennino, che spesso ha vissuto momenti di forte tensione dentro e fuori il rettangolo di gioco. I viola, reduci dal rovescio casalingo col Frosinone e alla prima uscita dopo le dimissioni di Pioli, sono protagonisti fin qui di un campionato anonimo, mentre i felsinei, 3-0 sul Chievo lunedì scorso, sono in piena lotta salvezza e arrivano al Franchi con la ferma intenzione di conquistare i 3 punti.FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Dabo, Veretout, Gerson, Biraghi; Simeone, Muriel. All. MontellaBOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All. MihajlovicIl derby di Genova si gioca questo pomeriggio alle ore 15, con la Sampdoria padrona di casa ed il Genoa in veste di ospite. Sensazioni contrastanti tra le fila delle due compagini del capoluogo ligure alla luce dei risultati della scorsa settimana: grave, in chiave europea, lo stop interno dei blucerchiati al cospetto della Roma, uscita da Marassi con i 3 punti, buona la prestazione dei rossoblù al San Paolo, 1-1 finale, ma la salvezza è un obiettivo che deve essere ancora raggiunto.SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. GiampaoloGENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Rolon, Miguel Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé. All. PrandelliSi affrontano al Mapei stadium Sassuolo e Parma, match delicatissimo per entrambe le squadre in campo: i neroverdi vengono dall'ottimo pareggio, 2-2, sul campo della Lazio, ma hanno bisogno di punti per chiamarsi definitivamente fuori dalla lotta per non retrocedere; discorso che vale a maggior ragione per i ducali, 0-0 domenica scorsa col Torino, che sono 2 punti più sotto in classifica rispetto agli avversari di oggi e che perdendo rischierebbero di precipitare ancora più in basso.SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Matri, Boga. All. De ZerbiPARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Rigoni; Ceravolo, Siligardi. All. D'Aversa