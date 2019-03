Derby di Genova al lunedì, il Comune: «Scelta assurda»

«Una scelta assurda, avevamo chiesto di posticipare la partita alle 18 o alle 20.30 di domenica oppure al sabato sera. Così fanno un danno a tutti, dai tifosi agli abitanti di Marassi, ai commercianti». Il consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone commenta così la decisione della Lega calcio di posticipare il derby Sampdoria-Genoa alla sera del lunedì. Non solo, se il problema era la concomitanza con un'altra manifestazione sportiva, nel caso specifico la mezza maratona di Genova che si terrà domenica mattina, il lunedì non sembra un'alternativa felice: «Il 15 aprile comincia a Genova la Hempel World Cup Series 2019, valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 di vela - spiega Anzalone - ci saranno 800 equipaggi da tutto il mondo e tanti turisti con l'apertura della manifestazione in piazza De Ferrari». Anche gli organizzatori della manifestazione podistica chiariscono come eventuali sovrapposizioni avrebbero potuto essere altrimenti evitate: «Dal punto di vista della viabilità noi alle 12 avremo in pratica liberato le strade», spiega il responsabile marketing della Mezza di Genova Luca Oddone. Non solo: «Con il Comune avevamo concordato che se l'orario fosse rimasto alle 15 potevano noi anticipare la gara di 30 minuti per evitare disagi».

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA