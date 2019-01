© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby di Monterotondo tra Scalo ed Eretum si disputerà sabato 19 gennaio con fischio d'inizio alle ore 14.30. A renderlo noto, il comunicato ufficiale della Lega che ha accolto la richiesta di anticipo da parte delle due società. Il motivo della disputa al sabato, risiede nella concomitanza della gara con la tradizionale e partecipata Festa di Sant'Antonio Abate calendarizzata per domenica 20 gennaio a Monterotondo. Un appuntamento molto sentito e partecipato dalla cittadinanza, vissuta nell'ottica di una città paralizzata dalle sfilate folcloristiche che comportebbe inevitabili disagi logitistici per le due squadre anche in termini di supporto da parte delle rispettive tifoserie che saranno protagoniste allo stadio Ottavio Pierangeli. Questo anche per permettere agli appassionati sportivi di non rinunciare alla manifestazione religiosa, e di seguire un evento calcistico che assume i contorni di un vero e proprio rito per tutta la città, impegnata ormai con due squadre nel massimo campionato regionale, perdipiù con ottimi risultati. Soddisfazione per l'anticipo della gara arriva anche dall'amministrazione comunale, impegnata nel tutelare al meglio l'ordine pubblico e la perfetta gestione degli eventi.