Denuncia in procura a Milano: razzismo contro Koulibaly

Gli ululati contro il difensore Kalidou Koulibaly allo stadio Meazza di Milano, durante Inter-Napoli del 26 dicembre, hanno propagandato «idee fondate sulla superiorità razziale» e sono stati «espressione univoca di un sentimento di odio immediatamente percepibile». È il contenuto della denuncia, arrivata nei giorni scorsi in Procura a Milano, con cui l'avvocato napoletano Sergio Pisani, presidente dell'associazione 'Noi consumatorì, ha chiesto l'acquisizione dei filmati di quella sera per individuare i tifosi che hanno intonato i 'buù contro il calciatore senegalese. Una denuncia che potrebbe portare all'apertura di un fascicolo per violazione della Legge Mancino, che punisce con il carcere fino a un anno e mezzo o con la multa fino a 6mila euro, chi «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».