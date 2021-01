Deludente pari casalingo per il Torino: Belotti lo salva nel finale contro la Fiorentina in nove

Il Toro è vivo e lotta insieme al suo allenatore Nicola, al secondo pareggio consecutivo in rimonta. Ma con il grande rammarico dell’occasione sfumata, perchè la Fiorentina che sfiora l’impresa al Grande Torino, va in vantaggio con Ribery (1° gol in questo campionato), poi si complica la vita con le due espulsioni di Castrovilli e Milenkovic. E nel finale le barricate viola reggono fino al pareggio di Belotti, ma un punto in 11 contro 9 è il minimo sindacale.

Partono forte gli uomini di Prandelli nel primo tempo, pericoloso Vlahovic dopo 10 minuti, imbeccato in profondità alla perfezione da Ribery, ma il tiro a botta sicura si stampa contro il palo alla destra di Sirigu. La differenza, oltre alla maggiore qualità viola in mezzo al campo, la fanno gli esterni con Venuti e Biraghi sempre pericolosissimi, ma Zaza pareggia i legni con una traversa clamorosa, su assist di Belotti: esterno sinistro al volo e pallone sull’incrocio dei pali a Dragowski battuto. Il Toro conquista campo e fiducia, ma a inizio ripresa la partita cambia dopo il fallo da ultimo uomo di Castrovilli su Lukic al limite: cartellino rosso e Fiorentina in 10. Nonostante l’inferiorità numerica Ribery costruisce e finalizza il vantaggio grazie alla sponda preziosa di Bonaventura, con una giocata da campione. Il Toro reagisce con cuore e nervi, quelli che saltano a Milenkovic su Belotti a gioco fermo: testata e rosso che lascia la Fiorentina in 9. A questo punto il Toro ci crede veramente e si lancia in avanti, Verdi innesca Belotti che a due minuti dal ’90 insacca in scivolata. I granata danno la caccia a una vittoria che manca dallo scorso 16 luglio al Grande Torino ma si accontentano del pareggio e rimangono al quartultimo posto in classifica.

