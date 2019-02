Del Piero rivela: «Ho acquistato una squadra a Los Angeles»

Alessandro Del Piero rivela di essere diventato il proprietario di una squadra a Los Angeles, la città dove attualmente vive. «La dimensione del calcio legata alla pura passione. Questo, in fondo, è quello che volevo quando alla fine della scorsa estate ho deciso di diventare proprietario, con la società Edge Americas della quale sono cofondatore insieme al mio business partner Jeffrey Whalen, di una piccola squadra di calcio, a Los Angeles», scrive l'ex capitano della Juventus sul proprio sito ufficiale. «Un'avventura -sottolinea- che mi ha conquistato fin da subito e che rivelo pubblicamente oggi per la prima volta. La squadra si chiama LA10FC, i nostri colori sociali sono il bianco, il nero e il grigio». E qualche soddisfazione, Del Piero se l'è già tolta: «Alla prima stagione abbiamo vinto la nostra Division, conquistando la promozione in UPSL, la terza Lega americana, chiudendo il campionato da imbattuti. Dopo un periodo di anonimato (sapete come sono fatto, a me piacciono riservatezza e tranquillità), ho deciso di condividere questa bella esperienza, anche per rendere merito a tutto il team per i risultati raggiunti e ringraziare lo staff tecnico, dirigenziale e tutti i giocatori, in vista della nuova stagione». «L'ho già fatto in privato, lo rifaccio adesso, mentre stiamo preparando il ritorno in campo. Conquistare il primo successo da proprietario -conclude- ha avuto un sapore speciale, diverso, nuovo, divertente. Un sapore che mi piace, perché mi riporta a quando tutto era solo un gioco».

