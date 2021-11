Del Piero, Conte e Paratici insieme al centro sportivo del Tottenham: la foto diventa virale e infiamma i tifosi della Juventus

Un bel pezzo di Juve ad Enfield, centro sportivo del nuovo Tottenham. Approfittando della trasferta a Londra per la Juventus, Alessandro Del Piero ha visitato il training center degli Spurs, con tanto di foto ricordo che ha solleticato non poco i tifosi juventini. Conte, Del Piero e Paratici insieme appassionatamente, vecchi amici che si ritrovano dopo anni ma l'intesa è quella di sempre; un bel pezzo di storia juventina riunita in terra inglese che ha scatenato commenti e reazioni del web. Ieri intanto Paratici e Del Piero si sono presentati anche nell’hotel sede del ritiro della Juventus per salutare Allegri e la squadra, stasera a Stamford Bridge i bianconeri potranno sicuramente contare su più di un tifoso d’eccezione.

«È stata una bellissima esperienza al campo d’allenamento del Tottenham, ho trovato Conte rilassato e bello carico dopo l’ultima vittoria - ha detto Del Piero a Sky -. Poi Antonio è sempre stimato al massimo ha l’opportunità di lavorare».