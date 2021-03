I Veron come i Maldini: Deian esordisce nell'Estudiantes dopo nonno e papà

Difficile che Deian Veron ascolti i Maneskin. Eppure c'è un verso della canzone che ha trionfato a Sanremo in cui il figlio di Juan Sebastian, ex centrocampista di Lazio, Inter, Samp e Parma in Italia, si riconoscerebbe eccome, anche se "zitto e buono" il padre faceva fatica a starci, anche in campo: «Ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando». Il giovane classe 2000 ha raccolto l'eredità di due generazioni: quella di papà, appunto, ma anche quella del nonno Juan Ramon, che invece di mestiere faceva l'attaccante negli anni '60. Confrontandosi ogni giorno da una parte con il privilegio di crescere con due "allenatori" in casa, dall'altra parte con l'etichetta del "figlio di" che spesso blocca entusiasmi e talenti.

Non quello di Deian, che grazie all'esordio con la prima squadra dell'Estudiantes in una partita contro l'Arsenal Sarandi, ha fatto entrare la sua famiglia nella short list di chi ha avuto il privilegio di vedere tre giocatori di generazioni diverse indossare la stessa maglia. Juan Sebastian Veron del club di La Plata è anche presidente: per lui una doppia soddisfazione anche se il figlio ha giocato solo 18'. Nonno e papà in quella squadra hanno vinto una Libertadores, a Deian non dispiacerebbe eguagliarli. Con il sogno attraente dell'Europa e chissà, magari dell'Italia come Juan Sebastian.

Da Maldini a Hernandez, le altre "dinastie" del calcio

Chi è riuscito in questa piccola grande impresa sono stati i Maldini, con Daniel che ha esordito in rossonero dopo papà Paolo e nonno Cesare. Marcos Alonso, terzino del Chelsea, è nipote di Marquitos, che col Real Madrid ha vinto cinque Coppe dei Campioni ai tempi di Puskas e Di Stefano, e figlio di Marcos Alonso Pena che ha giocato in Liga nel Barça e Real Madrid. Anche Forlan, per anni star dell'Uruguay, ha avuto nonno e papà calciatori, così come il Chicharito Hernandez: come le due generazioni precedenti, ha vestito la maglia della nazionale messicana.

