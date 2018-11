Decise le date per i recuperi. Vis Artena e Trastevere in campo il 30 dicembre

Ufficializzata la data per il recupero delle due gare di campionato rinviate causa maltempo. Si giocheranno il 30 dicembre alle ore 14.30 e a scendere in campo saranno rispettivamente Trastevere-Città di Anagni e Vis Artena- SFF Atletico, due match importanti che mettono in palio punti decisi per obiettivi diversi. Nel match del Trastevere Stadium, la capolista è in cerca di punti per prosewguire la sua marcia verso il titolo, mentre i biancorossi di Liberati andranno in cerca di un’impresa per la salvezza. Nell’altra sfida invece Vis Artena e SFF Atletico invece cercano punti per provare a spiccare il volo verso le zone più alte della classifica.

Ultimo aggiornamento: 17:25

