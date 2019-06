De Zerbi: «La Roma? Offerte concrete non ne ho ricevute»

De Zerbi ammette ma fino a un certo punto. La Roma lo ha cercato ma offerte concrete non ne ha fatte. «Di vero c'è poco o niente per ora. Se dovesse arrivare un'offerta concreta ne parlerò prima con la mia società perché le sono molto riconoscente. Al Sassuolo sto benissimo». L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, si esprime così in merito alle voci di un suo possibile approdo sulla panchina della Roma. «Quando andrò via -aggiunge il tecnico bresciano ai microfoni di Sky Sport- lo farò per andare in un altro posto dove fare il calcio a modo mio, portando le mie idee. Per adesso voglio divertirmi e al Sassuolo i calciatori mi rendono felice e la società mi segue. Quello che leggo va oltre la verità. Domani non so cosa accadrà, ad oggi è così. Sono comunque felice di allenare il Sassuolo, io non cerco nulla».

Ultimo aggiornamento: 17:55

