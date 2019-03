Inter, infortunio muscolare per de Vrij: niente gara dell'ex contro la Lazio

Niente gara dell'ex per Stefan De Vrij. Il difensore dell'Inter è alle prese con un infortunio muscolare rimediato con la nazionale olandese e sarà out per 15-20 giorni: gli esami hanno evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia destra, spiega la società nerazzurra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana, con il difensore olandese che quindi salterà sicuramente la gara di domenica con la Lazio e le successive uscite contro Atalanta e Genoa. Ultimo aggiornamento: 14:46





