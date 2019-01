© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventiquattro i gol (e non 21) segnati da Andrea De Vincenzi per scalare il trono di re del gol della Promozione. Non un semplice (si fa per dire...) trono stagionale, ma quello assoluto della storia del secondo campionato regionale di calcio a 11 del Lazio (e non solo). La quota record chiama 34, uno in più di quella raggiunta da una coppia di attaccanti nelle stagioni 2014-15 e 2016-17. Una coppia che risponde ai nomi di Diego Tornatore (quando indossava la maglia del Città di Ciampino) e di Igor Giurato (quando vestiva il giallonero del Monti Cimini). Dieci gol ancora e lo scettro della storia potrà essere dell'attaccante della Luiss, club che De Vincenzi sta portando verso la realizzazione del sogno, quello di approdare in Eccellenza.Domenica, De Vincenzi ha messo a segno una quaterna, cosa che al bomber per... Eccellenza, non era ancora riuscita in questa stagione. Triplette, invece, De Vincenzi ne ha messo a segno due in questa stagione (la prima alla sesta ,la seconda alla decima di andata) in aggiunta alle quattro doppiette che fanno parte del suo bottino stagionale, fino a questo punto ovviamente. Con questo score, che chiama una media-gol di 1.3 gol a partita, come nessun altro, pensare di fare dieci reti in 14 gare non è davvero utopia.