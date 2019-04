© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto come previsto. Andrea De Vincenzi ha battuto il record assoluto di gol segnati ina una stagione nel campionato di Promozione. Con la doppietta messa a segno stamane, nella vittoriosa gara contro il Palocco (4-3), l'attaccante romano ha scalzato dal trono la coppia Diego Tornatore (Cttà di Ciampino) e Igor Giurato (polisportiva Monti Cimini) che, rispettivamente, quattro e tre stagioni fa segnarono come nessun altro, prima, nel secondo campionago regionale.un primato, quello delle 33 reti segnate da Tornatore e Giurato, che è resistito fino a stamane, quando Andrea De Vincenzi ha segnato il gol dell'aggancio, il nunero 33, prima e del sorpasso, il 34.mo del campionato, poi. Una doppietta, l'ennesima, che non solo ha regalato il record al bomber-studente, ma ha anche consentito alla Luiss di portarsi a -2 dalla Vis Sezze, sconfitta dall'Ostiantica, rendendo così il rush finale del girone C della Promozione davvero entusiasmante. Per la squadra universitaria, guidata da Roberto Rambaudi e nelle cui fila gioca anche Guglielmo Stendardo, due ex laziali, il sogno Eccellenza torna così prepotentemente ad animare le speranze dei gialloneri, che già mercoledì torneranno in campo, affronando la già rretrocessa (ma comunque pericolosa) Virtus Olympia.