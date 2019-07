Roma, De Rossi in Argentina per ripartire dal Boca

«Sarà un lungo viaggio, ma vivrò una grande emozione. Prima di venire a Fiumicino, ho fatto qualche giro in città». Ieri sera Daniele De Rossi è partito per Buenos Aires con il volo Alitalia AZ680 che atterrerà in Argentina alle 6,30 (ora locale). Con lui la moglie e attrice Sarah Felberbaum, entrambi vestiti di nero e accompagnati allo scalo romano da un minivan che conteneva delle enormi valige. Daniele, dopo essere stato messo alla porta dalla Roma di Pallotta, ha firmato con il Boca Juniors un contratto fino al 2020 a 500mila euro, ad attenderlo a Buenos Aires centinaia di tifosi in festa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA