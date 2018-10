© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il De Rossi è sicuramente la sorpresa maggiore di questo inizio di stagione del girone C di Promozione. Dieci punti per la matricola di mister Paolo Montella che ha allestito una squadra “indigena” (con giocatori soprattutto del quartiere) e a costo zero. «Ci piacerebbe continuare ad avere questo ruolo fino alla fine della stagione» rimarca l’allenatore capitolino già concentrato sulla visita di domani al Fiumicino, capolista assieme alla Luiss.«Una sfida sulla carta durissima per noi, ma lo erano anche i match con La Rustica e Santa Maria delle Mole da cui siamo usciti con quattro punti. Credo che il match di domani ci farà capire chi siamo: se dovessimo uscire vincenti anche da Fiumicino le prospettive stagionali potrebbero cambiare, ma per fare un paragone è come se il Chievo sfidasse la Juve e quindi non abbiamo nulla da perdere. All’inizio siamo partiti con il solo obiettivo della salvezza, ma con il passare delle settimane ci stiamo rendendo conto che possiamo giocarcela in questa categoria. Il gruppo lavora bene e in armonia e se continuerà a farlo potremo toglierci delle belle soddisfazioni».Il rammarico riguarda le ultime due partite. «In Coppa abbiamo perso 3-1 sul campo dell’Ostiantica, un peccato perché teniamo a quella competizione per dare spazio a tutti gli elementi della nostra rosa ed evitare malumori. Al ritorno, comunque, daremo tutto quanto per provare a ribaltare la situazione. Domenica scorsa, invece, non siamo andati oltre lo 0-0 interno con l’Atletico Lariano in una prestazione opaca a livello di intensità agonistica». Tornando al match di Fiumicino, c’è da trovare contromisure al capocannoniere del girone Mirko Forcina. «Ha segnato nove gol in sei partite, è un attaccante che non ha bisogno di presentazioni e tra l’altro un paio di miei ragazzi giocano assieme a lui in tornei non ufficiali durante la settimana. Anche in questo caso, dovesse farci gol non sarebbe certo una cosa strana: lo stimolo per noi sarà quello di provare a fermare lui e il Fiumicino. Piuttosto dispiace non avere il nostro bomber D’Angelo che ha realizzato tre gol in campionato e tre in Coppa e si è dovuto fermare per un problema al ginocchio: speriamo di riaverlo al più presto».