Roma: De Rossi, straordinari a Trigoria: il capitano si allena nel giorno libero

Daniele De Rossi non perde occasione per dimostrare il suo attaccamento alla causa giallorossa e la voglia di rientrare in campo entro il finale di stagione. Il capitano giallorosso ha sfruttato i due giorni di riposo concessi da Ranieri dopo la vittoria contro il Cagliari per allenarsi a Trigoria, con l’obiettivo di accorciare i tempi del suo infortunio (il ritorno è previsto per la gara contro la Juventus). Proprio come ha fatto durante le vacanze invernali mentre la famiglia era alle Maldive, il centrocampista ha svolto degli allenamenti individuali assieme a Schick, Karsdorp, Santon e Marcano per mettersi alle spalle la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata nella gara di campionato contro l’Udinese. Ultimo aggiornamento: 17:46





