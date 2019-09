De Rossi, no a un documentario sulla sua vita calcistica

Daniele De Rossi sta vivendo con estrema serietà il suo impegno con il Boca. Non ha ceduto alle richieste di girare un documentario sulla sua vita calcistica arrivate da alcune delle società di distribuzione di film e serie tv internazionali come Amazon e Netflix. Per adesso il centrocampista è concentrato sugli Xeneizes e sulla famiglia che lo ha raggiunto a Buenos Aires, la moglie Sarah e i due figli Olivia e Noah sono arrivati ieri in Argentina per stare insieme approfittando della sosta per le nazionali. Intanto a Trigoria la Roma femminile ha perso 5-3 ai rigori (2-2 nei tempi regolamentari) il “Trofeo Luisa Petrucci” sul campo del Tre Fontane contro il Psg.







