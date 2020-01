Daniele De Rossi si ritira dal calcio: «Non ho problemi fisici, mi manca la famiglia. Farò l'allenatore»

La notizia era nell’aria e nella mattinata Argentina è diventata realtà: Daniele De Rossi lascerà il Boca Juniors e rientrerà in Italia. Al momento è in corso la conferenza stampa, queste le sue dichiarazioni: « Non ho probemi fisici voglio solo tornare dalla mia famiglia. Non voglio entrare troppo nei dettagli delle questioni familiari, ma la mia figlia più grande, di un altro matrimonio, è rimastain Italia. E una ragazza ha bisogno che suo padre le sia vicino. In teoria, potrebbe essere in pericolo e io devo avvicinarmi. Qui siamo lontani, fare 14 ore di volo non è come andare in auto da Trigoria a casa mia. Non ci sono altre ragioni, se avessi avuto 25 anni avrei deciso in modo diverso. E' un giorno triste avrei voluto giocare altri 10 anni. Continuerò a lavorare nel calcio, il mio futuro è tracciato farò l'allenatore e studierò per questo nei prossimi mesi. Roma è stata la mia vita, non pensavo però di amare un'altra squadra come è successo con il Boca. Sarò sempre parte del Boca, qui non ho avuto nessun problema. Potrei avere aperto una strada, spero che altri calciatori europei possano venire»

Ultimo aggiornamento: 20:18

